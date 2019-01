Dvoboj začelja v Los Angelesu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kralji pričakujeji Senatorje in lovijo 18. zmago v sezoni. Foto: Twitter

V noči na petek bo v hokejski ligi NHL na sporedu 12 tekem. Na delu bodo tudi Anže Kopitar in Los Angeles Kings, ki bodo pred domačimi gledalci gostili Ottawo Senators, ki so na Vzhodu na predzadnjem mestu. Kralji so na Zahodu še vedno na zadnjem mestu.