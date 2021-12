Slovenci na Baltiku le z enim ciljem

Nasprotniki mladih risov na svetovnem prvenstvu divizije I, skupine B, bodo Francozi, Poljaki, Ukrajinci, Japonci in Estonci. Slovenci so na Baltik odpotovali z enim ciljem, končati na prvem mestu.

"Že pred začetkom sezone smo si zastavili visoke in jasne cilje – prvo mesto. Želimo se izkazati in pokazati kakovosti naše ekipe in igralcev. Fantje prihajajo iz različnih klubov, z različnih koncev Evrope in tudi iz ZDA, zato je sestava ekipe zelo pestra. Želimo igrati agresivno in napadalno, zato ekipo sestavljajo fantje, ki so to pokazali v svojih klubih. Mislim, da bo turnir v mnogočem zanimiv, tudi zato, ker prihaja po premoru zaradi epidemije, kar je zagotovo pustilo določene posledice," pred začetkom svetovnega prvenstva pravi selektor slovenske izbrane vrste Lovro Bajc.

Slovenci bodo prvenstvo odprli v nedeljo s tekmo z Japonsko.