Olimpija zadržala branilca

Pri HK SŽ Olimpija so naznanili prvo igralsko kadrovsko potezo. V zeleno-beli zasedbi bo tudi v prihodnjih dveh sezonah igral branilec Miha Logar.

Po torkovem obvestilu, da trenerske vajeti članske ekipe HK SŽ Olimpija po Gregorju Polončiču prevzema Ivo Jan, so s Celovške 25 sporočili, da bo njihov dres še naprej nosil branilec Miha Logar. Strani sta se dogovorili za dvoletno sodelovanje.

Gorenjec je Ljubljano že dodobra spoznal. Po kaljenju v Salzburgu je za Olimpijo med letoma 2014 in 2016 igral v ligi EBEL, se nato za dve sezoni preselil na Jesenice in za eno v Francijo, lani pa se je vrnil v prestolnico. Z zmaji je zaigral na 40 tekmah Alpske lige in v statistiko vpisal sedem zadetkov ter 17 asistenc.

Pokalni zmagovalci, končnice niso dočakali

Štiriindvajsetletni Logar se je v zadnji sezoni z Olimpijo veselil naslova pokalnega zmagovalca, končnice Alpske lige in finala državnega prvenstva pa zaradi pandemije novega koronavirusa s soigralci ni dočakal. V zadnji sezoni je z Olimpijo osvojil pokalno lovoriko. Foto: Grega Valančič/Sportida

Je pa dočakal selektorjev klic in odigral nekaj reprezentančnih tekem, med drugim tudi olimpijske predkvalifikacije, na katerih so si Slovenci zagotovili napredovanje v zadnji krog avgustovskih olimpijskih kvalifikacij.

Iz Olimpije se je k večnemu tekmecu na Jesenice pred dnevi preselil prvi vratar zmajev Žan Us, ki bi mu na Gorenjsko v kratkem lahko sledil še kdo.

