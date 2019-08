Jeseničani začenjajo proti združeni ekipi Slovenije

Ne Bledu se začenja poletna hokejska liga, na kateri bo med četrtkom in nedeljo nastopalo šest moštev. Pripravljalni turnir ob 16.30 odpirata francoski prvoligaš Grenoble in EBEL-ligaš Beljak. Ob 20. uri se bodo hokejisti HDD Sij Acroni Jesenice pomerili z združeno ekipo Slovenije, ki jo bodo sestavljali igralci iz slovenskih hokejskih klubov, ki tekmujejo v Mednarodni hokejski ligi (IHL).

Skupino A Poletne lige sestavljajo tri slovenske zasedbe. Prvak HK SŽ Olimpija, podprvak HDD Sij Acroni Jesenice in združena ekipa Slovenije, ki jo bodo sestavljali igralci iz slovenskih hokejskih klubov Mednarodne hokejske lige (IHL) - nastopala bo pod imenom Slovenija.

V skupini B so tri tuje ekipe, francoski prvoligaš Grenoble (trener Edo Terglav) in predstavnika razširjenega avstrijskega prvenstva Fehervar (napadalec Anže Kuralt) in Beljak. Korošci na Bled prihajajo iz Maribora, kjer so v sredo na poletni ligi Rudija Hitija palice prekrižali z lanskim polfinalistom norveškega prvenstva Stavangerjem (branilec Tine Klofutar).

Začenjata Grenoble in Beljak, zvečer Jesenice vs. Slovenija

Ligo bosta na Bledu odprla Grenoble in Beljak, zvečer pa si bosta nasproti stala HDD Sij Acroni Jesenice in igralci Slovenije. V petek sledita tekmi med Beljakom in Fehervarjem ter Slovenijo in HK SŽ Olimpija, v soboto pa med Grenoblom in Fehervarjem ter večnima rivaloma z Jesenic in Ljubljane.

Poletna liga Bled 2019 Skupina A

Slovenija (Slo)

HDD SIJ Acroni Jesenice (Slo)

HK SŽ Olimpija (Slo) Skupina B

HC Grenoble (Fra)

Fehervar Av19 (Hun)

VS Villach (Aut) Četrtek, 22. avgust

16.30 HC Grenoble - VS Villach

20.00 HDD SIJ Acroni Jesenice - Slovenija Petek, 23. avgust

16.30 VS Villach - Fehervar AV19

20.00 Slovenija - HK SŽ Olimpija Sobota, 24. avgust

16.30 HC Grenoble - Fehervar AV19

20.00 HDD SIJ Acroni Jesenice - HK SŽ Olimpija Nedelja, 25. avgust

16.30 A2 – B2 (za tretje mesto)

20.00 A1-B1 (za prvo mesto) *vstopnice: 10 € za dve tekmi, otroci do 12 let brezplačno na www.mojekarte.si in uro pred vsako tekmo na blagajni Ledene dvorane Bled.

