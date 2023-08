Na Bledu se bosta srečala večna tekmeca

V okviru Mednarodne poletne hokej lige Bled 2023 se bodo ob 20. uri pomerili člani HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Pred prvim večnim derbijem bosta palice v blejski dvorani prekrižala Beljak in AV 19 Fehervar.

Na Mednarodni poletni hokejski ligi Bled 2023 nastopajo štiri moštva, HDD Sij Acroni Jesenice, HK SŽ Olimpija, VSV Villach in AV19 Fehervar. Jeseničani bodo prihajajočo sezono branili naslov v Alpski ligi, preostali trije klubi pa igrajo raven višje, v IceHL.

Uvodni dan tekmovanja bo na sporedu večerni obračun (ob 20. uri) večnih slovenskih hokejskih tekmecev, Jesenic in Olimpije.

"Vsekakor si želim, da na tej tekmi in na vseh preostalih pokažemo svoj značaj," pravi trener Olimpije. Foto: Nebojša Tejić/STA "Kot trener se vsake tekme lotevam enako, cilj je, da je ekipa dobro pripravljena in na ledu naredi, kar se dogovorimo. Derbiji so seveda bolj čustveni zaradi navijačev in dajejo malenkost več napetosti. Vsekakor si želim, da na tej tekmi in na vseh preostalih pokažemo svoj značaj. V teh dneh po turnirju na Slovaškem smo dobro trenirali, energija je prava. Dobro je tudi, da v soboto igramo z eno od ekip lige ICE, tako bomo dobili malo občutka, kje stojimo v primerjavi s temi ekipami. Doslej smo pripravljalne tekme igrali le z ekipami, ki ne igrajo v isti ligi. Zadnje tri pripravljalne tekme igramo s tekmeci iz svoje lige, kar bo dobro tudi za vse novince v ekipi, še posebej tujce, ki te lige še ne poznajo," je pred večernim srečanjem v klubski mikrofon dejal trener Olimpije Upi Karhula.

"Nesmiselno je dajati preveliko breme igralcem na rame, saj gre vseeno za pripravljalno tekmo," pravi Gaber Glavič. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Olimpija je naš tradicionalni tekmec, naboj bo prišel sam po sebi. Če bomo ponovili igro z zadnje pripravljalne tekme (premagali so nemškega drugoligaša, op. a.), če bomo prikazali tako raven drsanja, menim, da zna biti zanimiva tekma. Ni neke razlike v pripravi za ta derbi, pripravljamo se kot na vsako tekmo. Nesmiselno je dajati preveliko breme igralcem na rame, saj gre vseeno za pripravljalno tekmo. Ta seveda ima nek draž, a menim, da se tako mi kot Olimpija v tem obdobju osredotočamo na nekaj drugega, ne zgolj na zmago na tem derbiju. V pripravah se veliko pogovarjamo, kako želimo igrati, sploh z mladimi, novimi igralci, saj se moramo zavedati, da je ekipi priključenih nekaj igralcev letnika 2006. Na zadnji tekmi smo igrali kot ekipa, na tem gradimo iz dneva v dan," pa pravi trener Jeseničanov Gaber Glavič.

Pred derbijem avstrijsko-madžarski obračun

Že pred slovenskim obračunom se bodo Beljačani, katerih člana sta reprezentančna napadalca Robert Sabolič in Blaž Tomaževič, pomerili z madžarskim tekmecem, v dresu katerega že vrsto let igra še en reprezentant Anže Kuralt.

V nedeljo sledita finale in tekma za tretje mesto.

Vstopnica za odrasle je 15 evrov (na prodaj na blagajni drsališča od 15. ure), z njo si lahko ogledate obe tekmi v dnevu. Otroci do 10. leta imajo prost vstop.