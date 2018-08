Medveščak čaka na Jesenice in Olimpijo

Na Bledu poteka Mednarodna hokej liga Bled 2018, ki bo zvečer postregla s prvim dvobojem slovenskih tekmecev HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija.

Za državnimi in pokalnimi prvaki iz Gorenjske je ena pripravljalna tekma, pretekli teden so v domači dvorani premagali predstavnika lige Erste Fehérvári Titánok. Zmaji so odigrali tri. Pretekli teden so po zmagah nad avstrijskim tretjeligašem KSV Kapfenberg, švicarskim tretjeligašem Seewen in romunskim kolektivom lige Erste Brasov osvojili turnir pri severnih sosedih.

Zmagovalec večernega obračuna se bo uvrstil v finale tekmovanja, poraženec pa bo v nedeljo igral tekmo za tretje mesto.

Hrvati v boju za finale strli Čehe

V finalu bodo zaigrali tudi člani EBEL-ligaškega Medveščaka, ki so v boju za prvo mesto skupine B z 1:0 ugnali češkega prvoligaša Karlovy Vary Sabahudina Kovačevića in Matica Podlipnika. Češko moštvo bo v nedeljo igralo za 3. mesto, Beljačani pa so že končali tekmovanje.

Finale v nedeljo, kmalu po pokalno lovoriko

Tekma za tretje mesto blejskega turnirja bo na sporedu v nedeljo ob 16.30, finale pa ob 20. uri.

Če ne bo presenečenj, se bosta slovenska predstavnika kaj kmalu spet srečala. Med 5. in 8. septembrom bo v Kranju potekal Pokal Slovenije 2018. Lani so Jeseničani v finalu prepričljivo odpravili Olimpijo.

Žreb parov pokala bo v ponedeljek, 3. septembra.

Mednarodna hokej liga Bled 2018 Sobota, 25. avgust

KHL Medveščak Zagreb : Karlovy 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) Vary (skupina B) Samuels-Thomas 29.

20:00 HDD SIJ Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija (skupina A) Petek, 24. avgust

VSV Beljak : Karlovy Vary 2:6 (0:2, 2:2, 0:2)

Sharp 29., Fraser 31.; Kohout 16., Mikuš 19. (PP), Flek 32., 56., Beranek 40., Rohan 49. (skupina B)



Četrtek, 23. avgust

KHL Medveščak Zagreb : VSV Beljak 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) - po podaljšku (skupina B)

Sylvestre 8., 53.; Trivino 15., 61., Alderson 52.



Lestvica skupine B

1. Medveščak 2 tekmi - 4 točke

2. Karlovy Vary 2 - 3

3. Beljak 2 -2 Nedelja, 26. avgust

16:30 A2-Karlovy Vary (za tretje mesto)

20:00 A1-Medveščak (za prvo mesto)

Preberite še: