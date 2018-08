Legionarja sta se vrnila v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Beljačani so za uvod premagali Medveščak. Zvečer se bodo pomerili še z ekipo Karlovy Vary.

Na Bledu se odvija Mednarodna hokej liga Bled 2018, na katerem se bosta v soboto predstavila tudi HK SŽ Olimpija in HDD Sij Acroni Jesenice. Po četrtkovi zmagi Beljaka nad Medveščakom se bodo Korošci ob 20. uri udarili s češkim elitnoligašem Karlovy Vary, za katerega igrata reprezentančna branilca Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik.

V predtekmovanju turnirja so ekipe razdeljene v dve skupini. V eni so Karlovy Vary, Beljak in Medveščak, v drugi pa po odpovedi Grenobla le slovenska predstavnika. V boju za osvojitev naslova najboljšega na turnirju se bosta zmagovalca skupin pomerila za prvo mesto, drugouvrščeni ekipi v obeh skupinah za tretje mesto.

Tekmovanje sta v četrtek odprla predstavnika lige EBEL Beljak in Medveščak (Nik Simšič, Mark Čepon). Po podaljšku so s 3:2 zmagali Avstrijci. Ti se bodo zvečer pomerili še s Karlovy Vary, pri katerem v obrambni vrsti stojita slovenska reprezentanta Sabahudin Kovačević in Matic Podlipnik. V primeru nove zmage bi se Beljačani uvrstili v nedeljski finale.

Sabahudin Kovačević se je z ekipo Karlovy Vary vrnil v domovino. Kako jim bo šlo na blejskem turnirju? Foto: Vid Ponikvar

HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija bosta v skupinskem delu odigrala le eno tekmo, derbi večnih slovenskih tekmecev bo v soboto ob 20. uri. Zmagovalec se bo uvrstil v finale.

Mednarodna hokej liga Bled 2018 Skupina A : HDD SIJ Acroni Jesenice (SLO), HK SŽ Olimpija (SLO) Skupina B: KHL Medveščak (CRO), VSV Beljak (AUT), Karlovy Vary (CZE) Četrtek, 23. avgust

KHL Medveščak Zagreb : VSV Beljak 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) - po podaljšku

Sylvestre 8., 53.; Trivino 15., 61., Alderson 52. Petek, 24. avgust

20:00 VSV Beljak : Karlovy Vary Sobota, 25 avgust

16:30 KHL Medveščak Zagreb : Karlovy Vary

20:00 HDD SIJ Acroni Jesenice : HK SŽ Olimpija Nedelja, 26. avgust

16:30 A2 – B2 (za tretje mesto)

20:00 A1-B1 (za prvo mesto)

