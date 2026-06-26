Matjaž Rakovec med kandidati za novega predsednika IIHF

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je po opravljenem predhodnem preverjanju kandidatur objavila uradni seznam kandidatov za člane sveta IIHF za prihodnje mandatno obdobje. Med devetimi kandidati za novega predsednika je tudi prvi mož Hokejske zveze Slovenije (HZS) Matjaž Rakovec, je v sporočilu za javnost zapisala slovenska krovna zveza.

Prvi mož slovenskega hokeja Matjaž Rakovec bo kandidiral tudi za mesto prvega podpredsednika ter člana sveta IIHF.

"Kandidatura za predsednika IIHF je zame velika čast in odgovornost. Verjamem, da lahko s svojim znanjem, mednarodnimi izkušnjami in vključevalnim pristopom prispevam k nadaljnjemu razvoju svetovnega hokeja. Posebej pomembno se mi zdi, da imajo pri sprejemanju odločitev svoj glas tako velike kot manjše hokejske države, saj lahko le skupaj gradimo močno prihodnost našega športa," je ob tej priložnosti povedal Rakovec, ki je na nedavni skupščini HZS dobil svoj peti mandat na čelu slovenske krovne hokejske organizacije.

Za slovenski hokej kandidatura Rakovca predstavlja dodatno potrditev, da je slovenska zveza prepoznana kot aktivna in verodostojna članica mednarodne hokejske družine.

Volitve novega vodstva mednarodne krovne hokejske organizacije bodo potekale na rednem polletnem kongresu IIHF, ki bo 2. oktobra letos na španskem otoku Tenerife.