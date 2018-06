Slovo zaradi negativcev, ki so zlivali gnojnico, vrnitev v želji po pozitivni zgodbi

Slovenski hokejisti bodo v kratkem dobili tretjega selektorja v dobrem letu. Potem ko se je moral junija lani s selektorskega stolčka "ne samo zaradi zadnjega rezultata (sedem porazov na svetovnem prvenstvu elitne divizije in izpad, op. a.), ampak tudi zaradi odzivov in vzdušja v ekipi" umakniti Nik Zupančič, je za selektorsko taktirko za olimpijsko leto spet poprijel finski trener Kari Savolainen.

Uresničena želja

Matjaža Kopitar in predsednik HZS Rakovec obujata reprezentančno sodelovanje.

Po polovično uspešni sezoni je prišel čas za novo selektorsko menjavo. Želja strokovnega štaba – v torek so Matjažu Rakovcu zaupali tretji predsedniški mandat HZS –, predvsem pa tudi nekaterih igralcev z vidnejšo vlogo v reprezentanci je bila vrnitev Matjaža Kopitarja. V sredo so s HZS sporočili, da so z 52-letnim strategom dosegli načelni dogovor o sodelovanju, pogodbo bodo podpisali julija, ko bo opravil obveznosti v ZDA.

Spomnimo, Kopitar je rise kot selektor vodil med decembrom 2010 in majem 2015, ko se je s selektorskega mesta poslovil po petem svetovnem prvenstvu, tretjem elitne divizije. To je bilo zadnje SP, na katerem je sodeloval tudi Anže Kopitar, ki je slovenski dres risov nato nosil še ob uspešnih olimpijskih kvalifikacijah leta 2016 v Minsku.

"Jeseni sem tako in tako precej delal z mladimi pri LA Kings. Lahko bi tam tudi ostal, a sem imel obveznosti v Sloveniji. Sicer pa kar precej pogrešam trenersko delo," je v pogovoru za Sportal februarja dejal Kopitar, ki je kot trener članske ekipe zadnjič deloval v sezoni 2016/17 v drugi švicarski ligi. Sprehodili smo se po njegovi poti v trenerskem štabu reprezentance, na kateri so se risi premierno uvrstili na olimpijske igre, ob olimpijskem krstu končali na sedmem mestu in takrat na lestvici IIHF skočili na 12. mesto, kar je najboljša uvrstitev slovenske reprezentance.

Od Savolainenovega pomočnika do selektorja

Njegova trenerska pot v članski reprezentanci se je začela v sezoni 2003/2004, ko je kot pomočnik pomagal finskemu strategu Kariju Savolainenu. Še tri sezone je nato opravljal vlogo pomočnika, sredi sezone 2010/2011, v kateri je oktobra 2010 na predsedniškem mestu HZS Nestla Aljančiča zamenjal Rakovec, pa prevzel selektorsko vlogo.

Vodenje risov je prvič prevzel decembra 2010, poslovil se je maja 2015. Foto: Vid Ponikvar

Na trenerskem stolčku je tako decembra 2010 zamenjal Johna Harringtona ter po sedmih letih in petih tujih selektorjih (Kari Savolainen, František Vyborny, Ted Sator, Mats Waltin in John Harrington) spet prinesel slovenski trenerski pridih. V svojo zgodbo je popeljal Nika Zupančiča kot pomočnika trenerja in Savolainena kot strokovnega svetovalca.

Selektorsko popotovanje na svetovnih prvenstvih je začel med elito v Bratislavi leta 2011, ko so z varovanci končali na zadnjem mestu. Po porazu po kazenskih strelih proti Nemcem so Slovenci takrat osvojili sploh prvo točko v predtekmovanju med elito. Sledil je boj za obstanek, a ga niso dočakali.

Iz Ljubljane v Stockholm

S svojo četo je vstopnico za vrnitev med najboljše lovil in ujel na prvenstvu divizije I leta 2012 v Ljubljani, kjer je Slovenija v Stožicah premagala vse nasprotnike in si s petimi zmagami spet zagotovila vrnitev med elito.

Maja leta 2013 je z varovanci tako še drugič napadel obstoj med najboljšo skupino, a tudi v Stockholmu slovenski odpravi cilja ni uspelo izpolniti. Slovenija je v skupini osmih reprezentanc (Švica, Kanada, Švedska, Češka, Norveška, Danska, Belorusija) z dvema točkama, ki ju je odščipnila Dancem in Kanadčanom, zasedla zadnje mesto in spet izpadla v nižji kakovostni hokejski razred.

V Hamletovi deželi dočakali, kar so sanjale generacije

Slovenci so se pod njegovim vodstvom prvič uvrstili na olimpijske igre.

Še preden je Slovenija nastopila v Stockholmu, je februarja 2013 pod Kopitarjevim vodstvom na Prešernov dan v Vojensu na Danskem poslušala Zdravljico v čast novemu mejniku slovenskega hokeja – uvrstitvi na olimpijske igre.

Zdravljica ob uvrstitvi na olimpijske igre:

V Sočiju so risi spisali eno najlepših hokejski poglavij. Po uvodnem porazu z Rusi so sploh prvič v zgodovini premagali katero od t. i. velikih sedmih. Padla je Slovaška, kar je Slovencem v nadaljevanju v dodatnem boju za četrtfinale pomagalo do lažjega nasprotnika. Udarili so se z Avstrijci in jih odpravili s 4:0. V četrtfinalu so jih pričakali poznejši olimpijski podprvaki Švedi, Slovenci so pričakovano izgubili. Končali so na visokem sedmem mestu, presegli vsa pričakovanja in skočili na 12. mesto, kar je še danes najvišja uvrstitev Slovenije na svetovni hokejski lestvici.

Kot prvi selektor reprezentance po osamosvojitvi je vodil Slovenijo na OI. Foto: Reuters

Dvomi že po Goyangu, kjer je bil skoraj bolj ponosen kot na OI

O prvem slovesu s selektorskega položaja je, kot pravi, razmišljal že po SP leta 2014, a namere takrat ni uresničil. Foto: Sportida Sledila je pot v Azijo. V Južni Koreji se je na prvenstvu skupine B ponovila zgodba, ki se ponavlja že skoraj vse desetletje. Risi so se v precej zdesetkani zasedb ( zaradi klubskih obveznosti so manjkali mnogi ključni členi, med drugimi napad Jeglič – Tičar – Sabolič) spet vrnili med najboljše. Za preboj so sicer trepetali vse do zadnjega piska sirene, po katerem so po prvem mestu s sosedi lahko začeli snovati načrte za Češko 2015.

Kopitar, ki mu je bilo v mandatu pri srcu to, da so se fantje rade volje odzvali na zbor ter da ni bilo več sporov in večnega pregovarjanja o tem, ali bo dnevnica ali je ne bo, ali bodo dobili denar za prevoz ali ne, se je želel posloviti že po Goyangu.

V intervjuju za Sportal je o morebitnem podaljšanju mandata še pred odhodom v Soči dejal: "Normalno je, da o tem razmišljaš, ampak v ozadju je veliko stvari. Mislim, da je poleti (leta 2014, op. a.) spet skupščina. In če bi se pojavili kakšni pretresi, potem ne vem, ali bi vztrajal."

Negativci, ki zlivajo gnojnico

A pretresov ni bilo, Rakovcu so podelili nov mandat, on pa je vztrajal. Podaljšal je sodelovanje in si spet zadal visoke cilje. Verjel je, da Slovenija leta 2018 spet lahko dočaka olimpijske igre. In jih je, a brez njega v trenerskem štabu.

Reprezentanco je vodil na petih svetovnih prvenstvih, trikrat tudi med elito. Zadnjič je kot selektor poveljeval maja 2015 na Češkem. Po SP se je poslovil, tudi ali predvsem zaradi negativcev, ki "so stresali drek in gnojnico po izbrani vrsti". Foto: Vid Ponikvar

Po prvenstvu leta 2015, ko se je Slovenija po šestih porazih in zmagi na svetovnem prvenstvu v Ostravi poslovila od najkakovostnejšega hokejskega razreda, mu je po skoraj petih letih zmanjkalo moči, da bi se ob hokeju moral ukvarjati še z metanjem polen pod noge in zlivanjem gnojnice: "Moja zgodba z reprezentanco je končana. Žal je v Sloveniji toliko negativcev, ki prevladujejo. Če lahko živijo s tem, naj živijo. Veliko je bilo lepega, nekaj je bilo tudi žalostnega. A hitro se lahko tukaj preštejejo ljudje, ki zlivajo gnojnico in negativno vplivajo na vse skupaj."

Krog trojice se je zavrtel

Selektorsko vlogo je nato za dve leti prevzel njegov nekdanji pomočnik Nik Zupančič, pod taktirko katerega so se Slovenci septembra 2016 spet uvrstili na olimpijske igre. Sledilo je prvenstvo elitne divizije v Parizu, na katerem so bledi risi po sedmih porazih spet padli v drugi reprezentančni razred.

In sledila je nova selektorska menjava. Zupančiča je junija lani zamenjal stari znanec Kari Savolainen, Slovence na olimpijskih igrah popeljal do devetega mesta, na svetovnem prvenstvu na Madžarskem pa so kljub vlogi favorita končali šele na petem mestu in prvič po letu 2009 ostali brez ekspresne vrnitve med elito.

Na selektorskem mestu bo zamenjal Karija Savolainena, s katerim je v reprezentanci kot pomočnik prvič deloval v sezoni 2003/04. Tudi pozneje so se njune poti med risi močno prepletale.

Z neuspešnim prvenstvom se je počasi končeval drugi mandat Rakovca na mestu predsednika HZS. V torek so mu podelili tretjega, le dan zatem pa je sporočil, da se selektor z najdaljšim stažem v slovenski reprezentanci Kopitar vrača na selektorsko mesto v upanju na pisanje pozitivne zgodbe.

Največja reprezentančna akcija prihodnje sezone ga čaka konec aprila v Astani, ko se bo Slovenija v družbi Kazahstana, Belorusije, Južne Koreje, Madžarske in Litve potegovala za vrnitev med 16 najboljših reprezentanc.

