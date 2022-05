Slovenci so si pred domačimi gledalci v petek ekspresno zagotovili vrnitev v elitno divizijo, v kateri so zadnjič igrali leta 2017.

Slovenci so si pred domačimi gledalci v petek ekspresno zagotovili vrnitev v elitno divizijo, v kateri so zadnjič igrali leta 2017.

Varovanci Matjaža Kopitarja so na domačem svetovnem hokejskem prvenstvu drugega razreda ekspresno razblinili dvome o zmagovalcu tekmovanja in si še pred nedeljsko tekmo z Južno Korejo zagotovili vrnitev v elitno divizijo. "Treba je bilo ostati zbran kljub vodstvu. To je uspelo, fantje se zasluženo veselijo," je po zmagi Slovencev nad Madžari dejal Kopitar.

Slovenska hokejska reprezentanca si je po treh tekmah svetovnega prvenstva zagotovila končno prvo mesto in vrnitev v najkakovostnejši razred reprezentančnega hokeja. To ji je uspelo po kombinaciji zmage Litve nad Južno Korejo in slovenske zmage nad Madžarsko, ki so jo Slovenci v napolnjenem Tivoliju premagali s 5:1.

"Fantje so si zaslužili to zmago, bila je prigarana, že na jutranjem treningu se je začutila želja, tako da jih ni bilo treba spodbujati, bolj je bilo treba ostati zbran. To nam je uspelo. Na koncu smo v pravem trenutku zadeli za mirno končnico, fantje se zasluženo veselijo," je svoji zasedbi čestital selektor Matjaž Kopitar.

Fotogalerija s tekme:

Konec dober, vse dobro

"Ko smo igrali v napadalni tretjini, smo bili zelo nevarni. Nadzorovali smo plošček, a pustili so nam, da igramo z njim. Precej je bilo priložnosti, lahko bi že prej rešili tekmo. Njihova igra je temeljila na protinapadih, ko so na nas prišli 'močno, s hitrostjo', smo imeli težave v svoji tretjini. A konec dober, vse dobro," se je skozi tekmo sprehodil šef trenerskega štaba in izpostavil predstavo prepogosto spregledanih garačev ob igralcu manj, ki so znova dobro opravili svoje delo.

"Fantje so si zaslužili to zmago, bila je prigarana, že na jutranjem treningu se je začutila želja, tako da jih ni bilo treba spodbujati, bolj je bilo treba ostati zbran."

"Prevečkrat pozabimo na 'penalty-killerje'. Res so odigrali vrhunsko vse tri tekme. Fantje se z igralcem manj res borijo, blokirajo strele, delajo prave stvari. V naši slačilnici je to delo cenjeno, čeprav na zunaj to ni vidno, saj so zadetki tisti, ki so bolj vidni."

Slovenci bodo za konec svetovnega prvenstva palice prekrižali še z Južno Korejo.

Za konec SP še Južna Koreja

Slovenci imajo danes prost dan, za konec prvenstva pa jih v nedeljo ob 19. uri čaka še tekma z Južno Korejo. Ta je po slovesu skoraj vseh naturaliziranih hokejistov in dejstvu, da je večina igralcev zadnji dve leti zaradi pandemije covid-19, ko je domača liga, v kateri igrajo skoraj vsi, povsem ugasnila, odigrala le peščico tekem, daleč od moštva, ki so ga zgradili za domače olimpijske igre 2018. "Fantje so danes prosti, v nedeljo pa se bomo pripravili še na Južno Korejo, prvenstvo želimo zaključiti z zmago," pravi Kopitar.