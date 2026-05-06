Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sreda,
6. 5. 2026,
13.36

Osveženo pred

48 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Edo Terglav Lukaš Horak SP v hokeju 2026 risi slovenska hokejska reprezentanca

Sreda, 6. 5. 2026, 13.36

48 minut

V četrtek bo branil na pripravljalni tekmi

Lukaš Horak bo pripravljen za svetovno prvenstvo

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
slovenska hokejska reprezentanca : Švedska, Lukaš Horak | Lukaš Horak bo branil za slovensko reprezentanco na prihajajočem svetovnem prvenstvu. | Foto Guliverimage

Lukaš Horak bo branil za slovensko reprezentanco na prihajajočem svetovnem prvenstvu.

Foto: Guliverimage

Češki vratar Lukaš Horak bo s slovensko hokejsko reprezentanco potoval na svetovno prvenstvo elitne divizije, kjer rise prva tekma čaka 16. maja proti Češki, so potrdili v strokovnem štabu slovenske hokejske ekipe, poročata portala Svet24.si in Sportklub.

Triintridesetletni Čeh, ki je lani postal slovenski državljan, je konec januarja na tekmi ljubljanske Olimpije, za katero igra na mestu čuvaja mreže, staknil poškodbo gležnja. Zadnje informacije iz slovenskega tabora kažejo, da je bilo okrevanje po poškodbi uspešno in v slovenski reprezentanci lahko znova računajo na Horaka.

Češki čuvaj mreže je bil lani odločilen mož za obstanek slovenske reprezentance med elito. Na prvenstvu v Stockholmu je branil 90-odstotno, na odločilni tekmi proti Franciji (3:1) celo 96-odstotno.

"Vsi vemo, kaj Lukaš pomeni za to ekipo. Ko se je poškodoval, sva se veliko pogovarjala, potem sva si dala malo prostora, prepustil sem ga fizioterapevtom, zdravnikom. Nato je šlo vse po načrtih. Vsak dan je z nami na ledu, ničesar pa nismo želeli prehitevati. V četrtek proti Madžarom bo on v golu. Dobro se počuti, v mojih očeh je pripravljen," je za Svet24 dejal slovenski selektor Edo Terglav.

Slovenske hokejiste pred prvenstvom čakata še dve prijateljski tekmi. Risi bodo v četrtek na Bledu gostili Madžarsko, v soboto pa bodo Slovenci gostovali v Celovcu pri Avstriji.

Na pot v Švico se bodo hokejisti odpravili prihodnji torek, uvodna tekma jih čaka v nedeljo, 16. maja, proti Češki.

Edo Terglav
Sportal Selektor pogleduje proti Kanadi, Slovenci pred vrhuncem še na sosedskih bitkah
Edo Terglav
Sportal Edo Terglav po uvodnem delu priprav zadovoljen z opravljenim
Nace Langus
Sportal Nace Langus je hokejski in študijski izziv našel v Južni Dakoti: Ni mi žal
slovenska hokejska reprezentanca : Finska, Jan Drozg
Sportal Dokazati, da lanski uspeh ni bil zgolj sreča
Edo Terglav Lukaš Horak SP v hokeju 2026 risi slovenska hokejska reprezentanca
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.