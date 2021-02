Kralji pričakujejo kalifornijskega tekmeca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kralji se bodo prvič to sezono pomerili z Aneheimom. Foto: Guliverimage

Po nekaj dneh tekmovalnega premora se v tekmovalni ritem vrača Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki bodo četrto zmago sezone iskali na obračunu z mestnim tekmecem Anaheim Ducks. Kalifornijski moštvi zasedata peto in šesto mesto zahodne divizije. Še drugič v enem dnevu se bodo udarili člani Montreal Canadiens in Vancouver Canucks, prvi so v ponedeljek končali zmagoviti niz velikega tekmeca. Dve tekmi sta zaradi ukrepov za zajezitev covid-19 prestavljeni.