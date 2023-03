Kopitar se poskuša vrniti na zmagovalni tir

Los Angeles Kings so po petih zaporednih zmagah na prejšnji tekmi izgubili. Z 2:1 so jih premagali Nashville Predators. Zdaj se bodo nazaj na zmagovalni tir poskušali vrniti na domačem ledu, ko gostijo New York Islanders. To je ena od 12 tekem v noči na sredo. Rezultate vseh lahko na Sportalu spremljate v živo.

Za Los Angeles Kings je to 68. tekma rednega dela prvenstva. Zmagali so na 38, od tega na šestih na zadnjih desetih tekmah. So tretji v zahodni konferenci. New York Islanders so na Vzhodu osmi (34 zmag na 68 tekmah). Ko so se nazadnje pomerili, so Kings zmagali s 3:2.

Slovenski hokejist v vrstah Los Angelesa Anže Kopitar je v tej sezoni dosegel 25 golov. Ima pa še 36 asistenc. Z 22 goli in kar 46 asistencami za Kralje odlično igra Kevin Fiala, je pa njegov nastop zaradi lažje poškodbe (zgornji del telesa) vprašljiv.

