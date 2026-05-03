Montreal Canadiens Tampa Bay Lightning hokej NHL liga NHL

Nedelja, 3. 5. 2026, 22.45

7 ur, 38 minut

Liga NHL, prvi in drugi krog končnice, 3. maj

Tekma D za Tampo in Montreal: kdo bo napredoval in kdo se bo poslovil?

Gage Goncalves Tampa Bay Lightning | Montreal ali Tampa? Kdo bo napredoval in za koga bo sezone konec? | Foto Reuters

Montreal ali Tampa? Kdo bo napredoval in za koga bo sezone konec?

Na sporedu je odločilna sedma tekma konferenčnega četrtfinala med Tampa Bay Lightning in Montreal Canadiens. Zmagovalec dvoboja na Floridi se bo v drugem krogu končnice pomeril z Buffalom, za poraženca pa bo sezone konec. Drugi krog končnice odpira najboljši klub rednega dela sezone Colorado Avalanche, ki se bo za napredovanje meril z Minnesota Wild.

Liga NHL, končnica, 3. maj:

Prvi krog končnice:

Vzhod:
Tampa Bay Lightning (3) - Montreal Canadiens (4) /3:3/

//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1

Drugi krog končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /0:0/
Vegas Golden Knight (4) – Anaheim Ducks (7) /0:0/

Vzhod:
Carloina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /1:0/
Buffalo Sabres (2) – Tampa Bay Lightning (3)/Montreal Canadiens (4) /0:0/

//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1

