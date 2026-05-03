Nedelja, 3. 5. 2026, 22.45
Liga NHL, prvi in drugi krog končnice, 3. maj
Tekma D za Tampo in Montreal: kdo bo napredoval in kdo se bo poslovil?
Na sporedu je odločilna sedma tekma konferenčnega četrtfinala med Tampa Bay Lightning in Montreal Canadiens. Zmagovalec dvoboja na Floridi se bo v drugem krogu končnice pomeril z Buffalom, za poraženca pa bo sezone konec. Drugi krog končnice odpira najboljši klub rednega dela sezone Colorado Avalanche, ki se bo za napredovanje meril z Minnesota Wild.
Liga NHL, končnica, 3. maj:
Prvi krog končnice:
Vzhod:
Tampa Bay Lightning (3) - Montreal Canadiens (4) /3:3/
//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1
Drugi krog končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /0:0/
Vegas Golden Knight (4) – Anaheim Ducks (7) /0:0/
Vzhod:
Carloina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /1:0/
Buffalo Sabres (2) – Tampa Bay Lightning (3)/Montreal Canadiens (4) /0:0/
//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1