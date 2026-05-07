Četrtek, 7. 5. 2026, 22.30
52 minut
Liga NHL, drugi krog končnice, 7. maj
Philadelphia na domačem ledu lovi prvo zmago
V hokejski ligi NHL se nadaljujejo boji drugega kroga končnice. V noči na petek po srednjeevropskem času bodo poskušali Philadelphia Flyersi na domačem ledu znižati zaostanek za Carolina Hurricanesi, ki so dobili prva obračuna polfinalne serije vzhodne konference.
Liga NHL, končnica, 7. maj:
Drugi krog končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /2:0/
Vegas Golden Knight (4) – Anaheim Ducks (7) /1:1/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /2:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /1:0/
//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.
Preberite še: