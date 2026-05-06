Sreda, 6. 5. 2026, 19.54

Liga NHL, drugi krog končnice, 6. maj

Z bojem za konferenčni finale začenjata še Buffalo in Montreal

Buffalo Sabres | Foto Reuters

V hokejski ligi NHL bodo poskušali Vegas Golden Knightsi v polfinalni seriji zahodne konference proti Anaheim Ducksom povesti z 2:0 v zmagah, medtem pa bodo prvo tekmi drugega kroga končnice odigrali Buffalo Sabresi in Montreal Canadiensi, ki so si napredovanje v prvem krogu priborili šele po sedmih tekmah.

Colorado Avalanche
Sportal Kopitarjevi krvniki še naprej ne poznajo poraza, Toronto bo na naboru izbiral prvi

Montreal Canadiens so v prvem krogu končnice Tampo izločili šele po napeti sedmi tekmi serije na štiri zmage, zato z drugim krogom začenjajo šele v noči na četrtek po slovenskem času. Spopadli se bodo z Buffalom, ki je v prvem krogu s 4:2 v zmagah izločil Boston Bruinse.

Vegas in Anaheim bosta odigrala drugo tekmo konferenčnega polfinala, na prvi so s 3:1 slavili zlati vitezi.

Liga NHL, končnica, 6. maj

Drugi krog končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /2:0/
Vegas Golden Knight (4) – Anaheim Ducks (7) /1:0/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /2:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /0:0/

//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

