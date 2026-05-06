Z bojem za konferenčni finale začenjata še Buffalo in Montreal

V hokejski ligi NHL bodo poskušali Vegas Golden Knightsi v polfinalni seriji zahodne konference proti Anaheim Ducksom povesti z 2:0 v zmagah, medtem pa bodo prvo tekmi drugega kroga končnice odigrali Buffalo Sabresi in Montreal Canadiensi, ki so si napredovanje v prvem krogu priborili šele po sedmih tekmah.

Montreal Canadiens so v prvem krogu končnice Tampo izločili šele po napeti sedmi tekmi serije na štiri zmage, zato z drugim krogom začenjajo šele v noči na četrtek po slovenskem času. Spopadli se bodo z Buffalom, ki je v prvem krogu s 4:2 v zmagah izločil Boston Bruinse.

Vegas in Anaheim bosta odigrala drugo tekmo konferenčnega polfinala, na prvi so s 3:1 slavili zlati vitezi.

Liga NHL, končnica, 6. maj

Drugi krog končnice: Zahod:

Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /2:0/

Vegas Golden Knight (4) – Anaheim Ducks (7) /1:0/ Vzhod:

Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /2:0/

Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /0:0/ //Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

