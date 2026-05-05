Colorado po drugo zmago

Hokejisti moštva Colorado Avalanche bodo poskušali v drugi tekmi drugega kroga končnice lige NHL izkoristiti prednost domačega ledu in proti Minnesoti povesti z 2.0 v zmagah. Najboljša ekipa rednega dela sezone je v prvem krogu s 4:0 v zmagah pometla z LA Kings Anžeta Kopitarja.

Colorado je v četrtfinalu zahodne konference brez poraza opravil s Kopitarjevimi kralji, proti moštvu Minnesota Wild pa v polfinalu povedel z 1.0, ko ga je na prvi tekmi drugega kroga "play-offa" premagal z 9:6. V noči na sredo po slovenskem času bo Ball Arena v Denverju gostila še drugo tekmo serije.

Liga NHL, končnica, 5. maj

Drugi krog končnice: Zahod:

Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /1:0/

Vegas Golden Knight (4) – Anaheim Ducks (7) /1:0/ Vzhod:

Carloina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /2:0/

Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /0:0/ //razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1

