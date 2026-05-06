Avtorji:
S. K., Pe. M.

Sreda,
6. 5. 2026,
6.19

Osveženo pred

3 minute

Minnesota Wild Colorado Avalanche Stanleyjev pokal končnica liga NHL

Liga NHL, drugi krog končnice, 5. maj

Kopitarjevi krvniki še naprej ne poznajo poraza, Toronto bo na naboru izbiral prvi

Colorado Avalanche | Colorado v letošnji končnici še ne pozna poraza. | Foto Reuters

Hokejisti moštva Colorado Avalanche so tudi na drugi tekmi drugega kroga končnice lige NHL izkoristili prednost domačega ledu in proti Minnesoti povedli z 2:0 v zmagah. Tokrat so zmagali s 5:2 in v končnici še ne poznajo poraza. V prvem krogu te so s 4:0 v zmagah pometli z LA Kings Anžeta Kopitarja. Loterija je pri izbor na letošnjem naboru namenila Toronto Maple Leafs.

Carolina Hurricanes
Sportal Carolina drugič, Vegas prvič

Colorado je v četrtfinalu zahodne konference brez poraza opravil s Kopitarjevimi kralji, proti moštvu Minnesota Wild pa v polfinalu povedel z 2:0. Potem ko je na prvi tekmi drugega kroga "play-offa" dobil goleado z 9:6, je na drugi tekmi v Ball Arena v Denverju zmagal s 5:2.

Že v tretji minuti ga je v vodstvo popeljal Martin Nečas, a vodstvo Colorada je trajalo le šest sekund, izenačil je Kirill Kaprizov. Domači so v 9. minuti izkoristili prvi power-play, ko je za novo vodstvo zadel Gabriel Landeskog. V začetku druge tretjine je Colorado prek Nicolasa Roya ušel na 3:1. Rezultat je vztrajal do 54. minute, ko je Nathan MacKinnon ob igralcu več zadel za 4:1. Gostje so uspeli znižati in tvegali brez vratarja, a se jim načrt, da bi se približali, ni izšel. Valerij Ničuškin je pet sekund pred iztekom rednega dela zadel v prazen gol in postavil končnih 5:2.

Colorado zdaj vodi z 2:0 v seriji, ta pa se seli na teren Minnesote.

Liga NHL, končnica, 5. maj

Drugi krog končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /2:0/
Vegas Golden Knight (4) – Anaheim Ducks (7) /1:0/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /2:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /0:0/

//razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1

