Nedelja, 3. 5. 2026, 0.33
Liga NHL, drugi krog končnice, 3. maj
Konferenčni polfinale odpirata Carolina in Philadelphia
V hokejski ligi NHL sicer še niso znani vsi udeleženci drugega kroga, sedmo tekmo morata odigrati še Tampa in Montreal, a na vzhodu se vendarle začenja konferenčni polfinale. Ob 2.00 bosta prvo tekmo serije odigrali ekipi Carolina Hurricanes in Philadelphia Flyers.
Liga NHL, končnica, 3. maj:
Pari drugega kroga končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3)
Vegas Golden Knight (4) – Anaheim Ducks (7)
Vzhod:
Carloina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8)
Buffalo Sabres (2) – Tampa Bay Lightning (3)/Montreal Canadiens (4)
Igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1