S. K.

Torek,
12. 5. 2026,
19.20

Torek, 12. 5. 2026, 19.20

Liga NHL, drugi krog končnice, 12. maj

Buffalo se rešuje v Montrealu, napeto bo tudi v Las Vegasu

Montreal Canadiens | Foto Reuters

Hokejisti moštva Montreal Canadiens si lahko v noči na sredo na domačem ledu že priigrajo zaključni plošček za uvrstitev v finale vzhodne konference lige NHL. Proti Buffalu vodijo z 2:1 v zmagah, za Sabrese bo tako tekma v Quebecu izjemno pomembna, z zmago bi serijo izenačili. Med Vegasom in Anaheimom v polfinalu zahodne konference pa je izid izenačen na 2:2 v zmagah, v Las Vegasu bo tako eno od moštev stopilo korak bližje finalu.

Colorado Avalanche
Sportal Colorado Avalanche le še eno zmago oddaljen od finala konference

Zmagovalca serije med Montrealom in Buffalom v finalu vzhodne konference že čaka Carolina, ki je s 4:0 izločila Philadelphio. Na zahodu do konferenčnega finala le še ena zmaga manjka Coloradu, ki proti Minnesoti vodi s 3:1.

Liga NHL, končnica, 12. maj

Drugi krog končnice:

Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /3:1/
Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /2:2/

Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /4:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /1:2/

//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.

