Torek, 12. 5. 2026, 19.20
Buffalo se rešuje v Montrealu, napeto bo tudi v Las Vegasu
Hokejisti moštva Montreal Canadiens si lahko v noči na sredo na domačem ledu že priigrajo zaključni plošček za uvrstitev v finale vzhodne konference lige NHL. Proti Buffalu vodijo z 2:1 v zmagah, za Sabrese bo tako tekma v Quebecu izjemno pomembna, z zmago bi serijo izenačili. Med Vegasom in Anaheimom v polfinalu zahodne konference pa je izid izenačen na 2:2 v zmagah, v Las Vegasu bo tako eno od moštev stopilo korak bližje finalu.
Zmagovalca serije med Montrealom in Buffalom v finalu vzhodne konference že čaka Carolina, ki je s 4:0 izločila Philadelphio. Na zahodu do konferenčnega finala le še ena zmaga manjka Coloradu, ki proti Minnesoti vodi s 3:1.
Liga NHL, končnica, 12. maj
Drugi krog končnice:
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Minnesota Wild (3) /3:1/
Vegas Golden Knights (4) – Anaheim Ducks (7) /2:2/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Philadelphia Flyers (8) /4:0/
Buffalo Sabres (2) – Montreal Canadiens (4) /1:2/
//Razmerje v zmagah, igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1.