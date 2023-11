Med Kopitarjevimi Kralji in peto zaporedno zmago stojijo Pingvini

Slovenski hokejski as Anže Kopitar se bo s svojimi Los Angeles Kings ponoči po slovenskem času pomeril še z moštvom Pittsburgh Penguins. Kralji lovijo peto zaporedno zmago, deveto v sezoni lige NHL. V gosteh LA Kings letos sploh še ne poznajo poraza in bodo tudi proti Pingvinom, ki na lestvici vzhodne konference zasedajo zadnje mesto, v vlogi favoritov.

LA Kings so v novo sezono lige NHL vstopili silovito, po 12 tekmah imajo na računu osem zmag in le štiri poraze, z 18 osvojenimi točkami pa so tretje moštvo zahodne konference. Anže Kopitar je v tej sezoni presegel dva mejnika, včeraj je zatresel mrežo Vegasa in prišel do svojega jubilejnega štiristotega gola v tekmah rednega dela lige NHL ter se včlanil v prestižni klub kalifornijske franšize. Pred Hrušičanom so do 400. zadetka v dresu LA Kings prišli le Luc Robitaille (557), Marcel Dionne (550) in Dave Taylor (431).

V noči na petek ima slovenski as priložnost še bolj oplemenititi svojo statistiko, z LA Kings se namreč mudi pri najslabši ekipi vzhodne konference, Pittsburgh Penguins (ob 4.30). Ti imajo po enajstih tekmah sezone na računu pet zmag in šest porazov, a so tudi sami v manjšem naletu. Dobili so namreč svoji zadnji dve tekmi, obe so odigrali v gosteh v Kaliforniji. Kar z 10:2 so pred dnevi premagali San Jose Sharks, nazadnje pa so bili z 2:0 boljši še od Anaheim Ducks.

Kralji so se s Pingvini v prejšnji sezoni pomerili dvakrat, obe tekmi sta se končali s teniškim izidom. 21. oktobra je Pittsburgh na domačem ledu zmagal s 6:1, 12. februarja mu je LA vrnil z domačo zmago s 6:0. Anže Kopitar na teh dveh obračunih ni dosegel gola, je pa pri zmagi v Crypto.com Areni sodeloval s tremi podajami. V tej sezoni je Kopitar že pri 13 točkah (sedem golov in šest podaj) in je trenutno na 37. mestu najboljših strelcev lige. Na vrhu je Rus Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning), ki je zabil že deset golov in podelil 12 podaj (22 točk).

