Vroči Kralji napadajo vrh zahoda

V najmočnejši hokejski ligi na svetu se obeta pester četrtek, na delu bo kar 22 moštev, tudi Los Angeles Kings, ki jim gre odlično. Anže Kopitar in soigralci bodo peto zaporedno zmago lovili na gostovanju pri branilcu naslova Coloradu. Kralji se lahko ob ugodnem razpletu svoje tekme in tiste med trenutno vodilno ekipo zahoda Vegasom in Tampo zavihtijo na vrh zahoda in pacifiške divizije. Tako LA Kings kot Vegas imata na računu 82 točk, Kralji ob odigrani tekmi več.