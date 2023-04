Kralji gostijo prvake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V najmočnejši hokejski ligi na svetu se obeta pestra sobota. Na delu bodo tudi člani Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja, ki se bodo na domačem ledu pomerili z branilcem naslova, klubom Colorado Avalanche. Obe ekipi sta si že zagotovili končnico, obe imata na računu sto točk, a pred Kralji so le še tri tekme rednega dela, gostje pa jih bodo odigrali še pet. Nadaljuje se hud boj za zadnje vstopnice za konferenčni četrtfinale. Na zahodu se bosta pomerila neposredna tekmeca, trenutno osmi Winnipeg in deseti Nashville Predators, deveti Calgary pa gostuje pri odpisanem Vancouvru. Na vzhodu pomembne točke lovijo Florida Panthers, New York Islanders, Pittsburgh Penguins ...