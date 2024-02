Vroči Dallas lovi Vancouver, daljši premor za Kopitarjeve

V hokejski ligi NHL bodo v noči na četrtek po slovenskem času odigrane le tri tekme. Dallas Stars v Torontu lovijo peto zaporedno zmago in 32. v sezoni, s to pa bi ohranili stik z vodilnim moštvom zahodne konference Vancouver Canucks. Na vzhodu se bosta v derbiju spopadla ekipi NY Rangers in Tampa Bay Lightning, ki na lestvici trenutni zasedata tretje in peto mesto.