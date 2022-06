Aktualni prvaki doma po preobrat v finalu Vzhoda

Tampa Bay Lightning so sicer v izvrstni formi, še posebej Nikita Kučerov, ki je dal na zadnjih desetih tekmah štiri gole in podal za 10 golov. V tem obdobju so zmagali sedem tekem. A dva od treh porazov sta prišla ravno zdaj, ko je to najbolj pomembno - v finalu vzhodne konference. New York Rangers so jih na drugi tekmi premagali s 3:2, na prvi pa celo s 6:2. Tampa je Stanley pokal osvojila v zadnjih dveh sezonah, zaostanka z 0:3 si res ne želi. V svojih vrstam imajo enega najboljših hokejistov v ligi Stevena Stamkosa, ki je v tej sezoni dosegel 42 golov in ima še 64 podaj.

Liga NHL, 5. junij, konferenčni finale, 3. tekma: Vzhod:

Tampa Bay Lightning - New York Rangers /0:2/ // igrajo na štiri zmage po sistemu 2-2-1-1-1