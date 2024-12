V Buffalu spopad ranjenih, kdo bo prekinil črn niz?

V hokejski ligi NHL bo v noči na petek odigranih devet tekem, zanimivo bo v Buffalu, kjer tamkajšnji Sabres gostijo Winnipeg Jets. To je spopad moštev, ki sta trenutno globoko v črnem nizu in slasti zmage nista okusili že štiri zaporedne tekme. Še tekmo daljši niz porazov ima Nashville, ki se bo ponoči ustavil pri Canadiens v Montrealu. Ti so trenutno najslabša ekipa vzhodne konference.