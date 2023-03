Kopitar in Kralji lovijo tretjo zapored za ohranitev stika z vrhom

St. Louis Blues so v petek z zmago v San Joseju (6:3) vendarle prekinili šest tekem trajajoč niz porazov, sicer pa so na lestvici Zahoda na enajstem mestu. Na gostovanju v mestu angelov utegnejo biti nadvse motivirani, saj lovijo deseterico in s tem mesto v kvalifikacijah za končnico lige NHL. Za desetim Nashvillom trenutno zaostajajo za sedem točk.

LA Kings so tretji na lestvici, v tekmo se podajajo na krilih dveh zmag (proti Winnipegu s 6:5 po kazenskih strelih in nazadnje proti Montrealu s 3:2), v odlični formi pa je zadnji čas tudi njihov kapetan Kopitar. Hrušičan je na 63 tekmah te sezone zbral 58 točk za 25 golov in 33 podaj in je na 42. mestu lestvice najboljših napadalcev lige.

Naslednjo tekmo bodo Kralji odigrali v torek zjutraj po srednjeevropskem času, ko bodo v LA-ju gostili Aleksandra Ovečkina in njegove Washington Capitals.

Liga NHL, 4. marec:

Lestvica:

