Kopiterjevi kralji še po tretjo zapored

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL bo že na zadnji dan leta 2022 na delu tudi Anže Kopitar, ki s svojimi Los Angeles Kings gosti Philadelphia Flyers. Kralji napadajo tretjo zaporedno zmago in že 22. v sezoni, trenutno pa so na visokem tretjem mestu zahodne konference. Flyers so predzadnja ekipa Vzhoda.