V ligi NHL le ena tekma

V hokejski ligi NHL bo v noči na torek po slovenskem času odigrana ena sama tekma, na tej pa se bosta pomerili moštvi iz zahodne konference, Winnipeg Jets in St. Louis Blues. Jets so trenutno tretji na lestvici, imajo pa samo točko prednosti pred četrtimi Vegas Golden Knights in petimi Los Angeles Kings, izenačeni pa so z drugimi Seattle Kraken. Blues so enajsti.