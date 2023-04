Najboljša ekipa rednega dela in branilci naslova za biti ali ne biti

Liga NHL, 1. krog končnice:

Vzhod

Boston Bruins - Florida Panthers /3:3/

Toronto Maple Leafs - Tampa Bay Lightning /4:2/

Carolina Hurricanes - New York Islanders /4:2/

New Jersey Devils - New York Rangers /3:3/

Zahod

Vegas Golden Knights - Winnipeg Jets /4:1/

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings /4:2/

Colorado Avalanche - Seattle Kraken /3:3/

Dallas Stars - Minnesota Wild /4:2/

// Skupni rezultat v zmagah, igrajo na štiri.