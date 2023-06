Vegas in Florida v lov za prvi Stanleyjev pokal

Panterji so na poti do zadnje stopnice brez večjih težav slavili v vzhodni konferenci, premagali so Carolino s 4:0 v zmagah.

Panterji so na poti do zadnje stopnice brez večjih težav slavili v vzhodni konferenci, premagali so Carolino s 4:0 v zmagah. Foto: Reuters

Liga NHL, finale:

Za Vegas je uvrstitev v veliki finale druga v kratki zgodovini. Ekipa iz mesta igralništva se je že po prvi sezoni v NHL 2017/18 prvič uvrstila v boj za Stanleyjev pokal, takrat je klonila proti Washingtonu.

Florida pa je prav tako v finalu drugič, a je med obema uvrstitvama v zaključne boje preteklo že 27 let. Floridska zasedba je namreč leta 1996 v velikem finalu igrala proti Coloradu.

To pomeni, da bo ena od obeh ekip prvič osvojila prestižno lovoriko. Hkrati pa je to tudi njun prvi obračun v končnicah lige NHL.

Panterji v finale z metlo, zlati vitezi z nekaj več truda

Finale se bo začel v Las Vegasu, kjer bosta prvi tekmi: uvodna v noči na nedeljo po slovenskem času in druga v noči na torek. Sledila bo selitev na Florido in dve tekmi (v noči na petek in nedeljo). Če bo v boju za Stanleyjev pokal več tekem, pa bodo te izmenično potekale na ledu Vegasa in Floride. Peta v noči na 14. junij, šesta v noči na 17. junij, zadnji možni termin, ko bo znan prvak, pa je v noči na 20. junij, gostitelj te morebitne tekme bo Vegas.

"Dobra ekipa, veliko izjemnih igralcev, ekipni duh in dober vratar"

"Tokrat me vse spominja na tisto uvodno sezono. Proti vsem pričakovanjem smo se prebili v finale. Dobra ekipa, veliko izjemnih igralcev, ekipni duh in dober vratar. Res je lepo, da sem del take sredine," je po koncu bojev v vzhodni konferenci dejal napadalec Vegasa Jonathan Marchessault.

Hokejisti Vegasa so v zahodni konferenci slavili s skupnim izidom 4:2 v zmagah, so pa na zadnji tekmi v gosteh premagali Dallas kar s 6:0. Foto: Reuters

V postavi Vegasa izpred petih sezon je še šest igralcev, ki že imajo izkušnje s finalom: William Carrier, William Karlsson, Jonathan Marchessault, Reilly Smith, Brayden McNabb in Shea Theodore.

"Mislim, da je naša ekipa bolje pripravljena in bolj zrela kot tisto prvo leto. Takrat nas ni tam pričakoval nihče, zdaj pa si želimo zmagati. Zadovoljni bomo, ko bomo dvignili pokal, to si želimo vsi v ekipi," je za spletno stran lige pred finalom dejal Carrier.

"Zdaj imamo pred seboj še eno nalogo"

"Veliko nam pomeni. Že priti do te točke je veliko, a zdaj imamo pred seboj še eno nalogo. Ne moremo reči, da je že opravljeno," pa je po konferenčnem finalu dejal vratar Floride Sergej Bobrovski. Njegov soigralec Eric Staal je razmišljal podobno: "Zdaj smo tam, kjer smo želeli biti. Hvaležen sem za to priložnost ter vesel, da imam takšne soigralce. Vse skupaj je nekaj posebnega, lahko samo uživamo."

V finalu bosta velike pozornosti deležna najbolj učinkovita igralca obeh ekip v končnici. Jack Eichel je za Vegas zbral 18 točk za šest golov in 12 podaj, še za odtenek boljši je Matthew Tkachuk pri Floridi (21 točk, devet golov, 12 podaj), že pred tem je blestel v rednem delu, ko je dosegel karierni rekord s 109 točkami.