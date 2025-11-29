Kopitar na delu še drugi večer zapored

Pester sobotni večer in noč na nedeljo prinašata kar 11 tekem v ligi NHL. Začelo se bo že ob 20. uri po slovenskem času, ko bodo New York Rangers gostili Tampa Bay Lightning, ob 4. uri pa bodo še drugi večer zapored na delu tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.

Kralji bodo po boleče porazu po kazenskih strelih v gosteh pir Anaheimu s 4:5 tokrat pred domačimi navijači gostili Vancouver, ki je sicer po rednem delu zbral zgolj zmago manj od Kopitarja in druščine, vseeno pa zaseda šele predzadnje mesto na zahodu. Kings so trenutno peti, za vodilnim moštvom lige Coloradom, ki bo tokrat gostil Montreal, pa zaostajajo za 11 točk.

Liga NHL, 29. november

