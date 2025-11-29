Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
29. 11. 2025,
17.27

Anže Kopitar Los Angeles Kings liga NHL

Sobota, 29. 11. 2025, 17.27

48 minut

Liga NHL, 29. november

Kopitar na delu še drugi večer zapored

Anže Kopitar bo na delu še drugi večer zaporedoma. Foto Reuters

Anže Kopitar bo na delu še drugi večer zaporedoma.

Foto: Reuters

Pester sobotni večer in noč na nedeljo prinašata kar 11 tekem v ligi NHL. Začelo se bo že ob 20. uri po slovenskem času, ko bodo New York Rangers gostili Tampa Bay Lightning, ob 4. uri pa bodo še drugi večer zapored na delu tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja.

Kralji bodo po boleče porazu po kazenskih strelih v gosteh pir Anaheimu s 4:5 tokrat pred domačimi navijači gostili Vancouver, ki je sicer po rednem delu zbral zgolj zmago manj od Kopitarja in druščine, vseeno pa zaseda šele predzadnje mesto na zahodu. Kings so trenutno peti, za vodilnim moštvom lige Coloradom, ki bo tokrat gostil Montreal, pa zaostajajo za 11 točk.

Lestvici

