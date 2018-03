Kralji držijo pesti za Philadelphio, slovaškemu veteranu nova pogodba

Liga NHL, 28. marec

Sreda v ligi NHL prinaša štiri tekme. Na delu bo tudi eden od velikih konkurentov Los Angeles Kings za končnico Colorado Avalanche. Ta bi ob ugodnem rezultatu proti Philadelphii Flyers skočil na mesto, ki vodi v končnico. To si lahko zagotovita moštvi Toronto Maple Leafs in Washington Capitals. Zdeno Chara bo še eno sezono igral za Boston Bruins.

Kapetan Boston Bruins Zdeno Chara in klub sta se dogovorila za podaljšanje sodelovanja za še eno sezono. 41-letni branilec je član Kosmatincev od sezone 2006/07, od takrat tudi opravlja kapetansko vlogo. Za Boston, ki si je že zagotovil končnico, je v tej sezoni odigral 68 tekem, dosegel sedem zadetkov in dodal 16 podaj. Slovak bo v prihodnji sezoni zaslužil pet milijonov dolarjev, če bodo v klubu zadovoljni z njegovimi predstavami, pa bi lahko prejel še do 1,75 milijona dolarjev.

Zdeno Chara bo še eno sezono igral za Boston Bruins. Foto: Reuters