Kopitar na še eni težki tekmi super izenačene zahodne konference

Samo osem točk loči prvo in osmo ekipo zahodne konference lige NHL. Med njimi so tudi hokejisti Los Angeles Kings (tretji s 74 točkami) in Winnipeg Jets (sedmi z 71 točkami). Kings imajo do konca rednega dela sezone še 21 tekem, Jets pa 22.

Ko so se nazadnje pomerili, so Jets zmagali s 6:4. Je pa kanadska ekipa trenutno v nizu treh porazov oziroma ima samo štiri zmage na zadnjih desetih tekmah. Na drugi strani ima kalifornijska pet zmag.

Liga NHL, 29. februar:

Lestvica: