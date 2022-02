Boston premaguje "zahodnjake", ga bodo ustavili Kopitarjevi?

Boston Bruins so na zadnjih treh tekmah v ligi NHL premagali tri klube z zahodne konference, najprej doma najboljšo ekipo lige Colorado Avalanche (5:1), nato na turneji še Seattle Kraken (3:2) in San Jose Sharks (3:1). Zdaj so se ustavili v Los Angelesu, kjer se bodo udarili še s kralji Anžeta Kopitarja.

Medtem ko so Bruins, sedma ekipa vzhodne konference, v seriji štirih zmag, so LA Kings, peti na zahodu, nepremagani že pet zaporednih tekem. V dvorani Crypto.com se obeta napeta tekma. Nazadnje, ko sta se pomerila Boston in LA, 18. decembra leta 2019, so zmagali kralji, a šele po podaljšku, zmagoviti zadetek pa je prispeval prav slovenski as iz Hrušice.

Liga NHL, 28. februar: 1:30, New Jersey Devils - Vancouver Canucks 1:30, Washington Capitals - Toronto Maple Leafs 4:30, Los Angeles Kings - Boston Bruins

Lestvica:

Preberite še: