Kralji vračajo obisk novincem iz prestolnice iger na srečo

Liga NHL, 27. februar

Ni počitka za Anžeta Kopitarja in soigralce Los Angeles Kings, ki so v ponedeljek po velikem preobratu v podaljšku premagali vodilno moštvo zahodne konference Vegas Golden Knights. Že danes jih čaka nov obračun, in to z istim tekmecem, a tokrat bodo igrali v gosteh.