St. Louis Blues in Boston Bruins branijo domači trdnjavi

V hokejski ligi NHL sta v noči na nedeljo na sporedu tekmi v St. Louisu in Bostonu, kjer bodo poskušali Blues in Bruins svojo prednost v polfinalih zahodne in vzhodne konference povišati na 2:0 v zmagah. Njuni tekmeci, hokejisti moštev Dallas Stars in Columbus Blue Jackets, imajo seveda drugačne načrte.