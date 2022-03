Kopitar in druščina pričakujejo Seattle

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V hokejski ligi NHL se bodo Anže Kopitar in njegovi LA Kings v nedeljo zjutraj po slovenskem času na domačem ledu pomerili s Seattle Kraken. To bo drugi spopad teh dveh moštev, prvega, 16. januarja letos, so s 3:1 dobili kralji, Hrušičan pa je k zmagi prispeval podajo pri prvem golu.