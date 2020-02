Kopitar in Kralji gostijo Crosbyjeve Pingvine

Kralji in Pingvini so se v tej sezoni že pomerili, 19. decembra lani so bili po kazenskih strelih s 5:4 boljši hokejisti Pittsburgha. LA Kings so izgubili zadnji dve tekmi proti Edmontonu in Coloradu, pred petimi dnevi pa premagali Florida Panthers.

Vegas Golden Knights pričakujejo Edmonton Oilers, Colorado Avalanche pa Buffalo Sabres.

Liga NHL, 26. februar Los Angeles Kings - Pittsburgh Penguins Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers Colorado Avalanche - Buffalo Sabres

Lestvica:

