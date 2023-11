Ni počitka za Kopitarja in Kralje, gostijo sloviti Montreal

V hokejski ligi NHL bodo manj kot 24 ur po zmagi nad mestnimi tekmeci Anaheim Ducks (5:2) na delu spet Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem. Že ob 22. uri po srednjeevropskem času se bo v dvorani Crypto.com v mestu angelov začela tekma med LA Kings in slovitimi Montreal Canadiens. Ti so trenutno šele 12. ekipa vzhodne konference, a so na zadnjih dveh tekmah zmagali.

Kopitarjevi Kralji so letos odlični, po 18 tekmah sezone imajo na računu že 12 zmag in so tretji na lestvici zahodne konference. Za nameček so v zmagoviti seriji, poraza ne poznajo že štiri zaporedne tekme, proti Montrealu pa bodo poskušali niz še podaljšati. Hrušičan lovi še svojo 758. asistenco, s katero bi na večni lestvici kalifornijske franšize ušel Kanadčanu Marcelu Dionnu, s katerim si trenutno deli mesto najboljšega podajalca v zgodovini LA Kings.

Na delu bosta v noči na nedeljo tudi vodilni ekipi pacifiške divizije in zahodne konference. Vegas Golden Knights pričakujejo Arizona Coyotes, Vancouver Canucks pa gostujejo pri San Jose Sharks.

Liga NHL, 25. november:

Lestvica:

