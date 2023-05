Bo tudi Vegas povedel s 3:0 v zmagah?

Vegas Golden Knights so v nedeljo po podaljšku dobili drugo finalno tekmo zahodne konference lige NHL. Dallas Stars so premagali s 3:2 in povedli v seriji z 2:0 v zmagah. Zdaj se serija seli v Teksas, kjer so domači to sezono dobili 27 od 48 tekem. A Vegas odlično igra tudi v gosteh: to sezono 30 zmag na 46 tekmah. Na zadnjih desetih tekmah so Golden Knights zmagali osemkrat.

Liga NHL, 24. maj: