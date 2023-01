Kopitarjevi prekinili niz porazov, bodo zdaj zagnali zmagovitega?

Flyers so zadnji dan leta 2022 gostovali v Los Angelesu in Kopitarjeve Kralje premagali s 4:2.

Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings so v ponedeljek z zmago v Čikagu prekinili tri tekme trajajoč niz porazov, v noči na sredo pa gostujejo v Filadelfiji in imajo priložnost, da pridejo še do druge zaporedne zmage. Philadelphia Flyers so trenutno 12. ekipa vzhodne konference lige NHL, Kralji pa so spet napredovali na peto mesto na Zahodu.