Brez počitka za Kopitarja in Kralje

Le 24 ur po porazu v New Jerseyju v ligi NHL nov delovni večer čaka Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings. Ti v noči na soboto po slovenskem času gostujejo pri New York Islanders, sedmi ekipi vzhodne konference.

Los Angeles Kings so izgubili zadnji dve tekmi v ligi NHL, pri NY Islanders pa se bodo poskušali vrniti na zmagovite tirnice. To bo sploh prvi spopad teh dveh moštev v tej sezoni, v prejšnji so oba medsebojna obračuna dobili Kralji. Vrh lestvice zahodne konference je zgoščen, vodijo Vegas Golden Knights s 75 točkami, za njimi so razvrščeni Dallas Stars, Edmonton Oilers in LA Kings, ki imajo 72 točk.

Blizu so še Winnipeg Jets (71 točk), Seattle Kraken (70), Minneosta Wild (69), Colorado Avalanche (67), ...

Edmonton ponoči gostuje pri Columbus Blue Jackets, Winnipeg gosti Colorado. Boj za mesto v končnici bo do konca rednega dela sezone še zelo napet.

LA Kings se odo v noči na nedeljo ustavili še pri z NY Rangers, pred vrnitvijo v mesto angelov pa 1. marca še v Winnipegu.

Liga NHL, 24. februar:

Lestvica:

Preberite še: