Nadaljuje se bitka za končnico

V hokejski ligi NHL se redni del sezone počasi končuje, na Vzhodu so že znani vsi udeleženci končnice, na zahodu je še bitka za zadnje mesto, a časa zmanjkuje. Anže Kopitar in njegovi LA Kings imajo do konca rednega dela le še dve tekmi, trenutno pa so s 96 točkami šesti na lestvici. Teoretično njihovo mesto v "play-offu" še lahko ogrozijo Vegas Golden Knigts, a za to potrebujejo čudež.