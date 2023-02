Zahtevno gostovanje za Kopitarja in Kralje

Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings v noči na petek po slovenskem času čaka zahtevno gostovanje pri New Jersey Devils, trenutno tretji ekipi vzhodne konference v hokejski ligi NHL. Kralji so četri na Zahodu, z zmago pa bi skočili tik pod vrh.

LA Kings so v tej sezoni lige NHL odlični in v dobrem položaju, da si zagotovijo mesto v končnici. Po 58 odigranih tekmah v pacifiški diviziji zasedajo drugo mesto, za vodilnimi Vegas Golden Knights imajo dve točki zaostanka. Pretijo jim tretji Seattle Kraken, ki za kalifornijsko ekipo zaostajajo le za točko in tudi četrti Edmonton Oilers, ki jih od Kopitarjevih prav tako loči le točka. Calgary Flames so že nekoliko bolj oddaljeni, a do konca rednega dela tekmovanja je še dovolj tekem, da se razmerja lahko pošteno premešajo.

Do konca rednega dela bo tako pomembna vsaka točka, vsaka zmaga in LA Kings v noči na petek čaka nadvse zahteven tekmec. Anže Kopitar in njegovi soigralci se mudijo v New Jerseyju pri Hudičih, ki so trenutno tretja najboljša ekipa Vzhoda in z 79 točkami zaostajajo le za Bostonom in Carolino. V tej sezoni sta se moštvi pomerili le enkrat, 15. januarja letos so v Los Angelesu s 5:2 zmagali Devils. Kopitar je takrat zabil drugi gol domačih za izenačenje v drugi tretjini.

LA Kings bodo turnejo po vzhodni obali ZDA nadaljevali v soboto in nedeljo zjutraj s postankom v New Yorku. Najprej se bodo spopadli s tamkajšnjimi Islanders, nioč kasneej še z Rangers. Pred vrnitvijo v mesto angelov se bodo 1. marca ustavili še v Winnipegu. Pred Kalifornijci je tako zahteven niz tekem, s serijo porazov bi lahko tudi močno zdrsnili po lestvici.

