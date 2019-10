Anže Kopitar in Kralji lovijo četrto zmago

V hokejski ligi NHL Anže Kopitar in LA Kings gostujejo v Kanadi v Winnipegu, kjer proti tamkajšnjim Jets lovijo četrto zmago v novi sezoni. Prvaki iz let 2012 in 2014 se želijo letos spet uvrstiti v končnico, o kateri so lani kot drugo najslabše moštvo lige lahko le sanjali. Za zdaj jim ne gre najbolje, po osmih tekmah imajo na računu tri zmage in pet porazov, zasedajo pa 13. mesto na lestvici zahodne konference.