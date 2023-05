Floridski panterji lahko na stežaj odprejo vrata finala

Hokejisti Florida Panthers, ki so v rednem delu za las ujeli končnico, v njej pa najprej priredili presenečenje in izločili najboljšo ekipo rednega dela Boston Bruins, nato pa še Toronto Maple Leafs, so konferenčni finale začeli odlično. Tekmeca Carolina Hurricanes so v gosteh dvakrat premagali, tako da imajo danes na domačem ledu možnost, da si z zmago priigrajo več zaključnih ploščkov za veliki finale. V tem so do zdaj igrali le enkrat, in sicer v sezoni 1995/96, ko jih je premagal Colorado, tako da na svoj prvi Stanleyjev pokal še čakajo. Bodo naredili še korak proti drugemu finalu ali bo Carolina serijo na štiri zmage znižala na 1:2?