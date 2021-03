Pittsburški Pingvini uspešni v New Jerseyju

V hokejski ligi NHL so Pittsburgh Penguins že v soboto zvečer po slovenskem času prišli do svoje 19. zmage v sezoni, s katero so se še utrdili na tretjem mestu vzhodne skupine. S 3:1 so premagali New Jersey Devils. Ponoči bodo v zahodni skupini, v kateri LA Kings Anžeta Kopitarja zasedajo peto mesto, zaigrali Anaheim Ducks, ki gostijo Arizona Coyotes, in San Jose Sharks, ki pričakujejo St. Louis Blues.