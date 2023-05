Bitka za finale se začenja tudi v zahodni konferenci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Začenja se konferenčni finale zahodne konference, v katerem se bodo za preboj v zadnji krog končnice pomerili Vegas Golden Knights in Dallas Stars.

Hokejisti iz prestolnice igralništva so redni del končali na prvem mestu zahoda, v prvem krogu končnice so s 4:1 izločili Winnipeg Jets, v drugem pa s 4:2 v zmagah Edmonton Oilers.

Dallas Stars so po rednem delu zasedli četrto mesto zahodne konference, v konferenčnem četrtfinalu so s 4:2 izločil Minnesoto Wild, v konferenčnem polfinalu pa po napeti seriji in sedmi tekmi končali sezono moštva Seattle Kraken, ki je sploh prvič zaigralo v končnici.

Kluba sta v konferenčnem finalu igrala leta 2020, ko so v veliki finale napredovali člani Dallas Stars. Foto: Guliverimage

Kluba sta se v konferenčnem finalu pomerila že v sezoni 2019/20, ko so s 4:1 v zmagah napredovali Teksašani.

Liga NHL, 20. maj