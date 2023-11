Bodo Kopitar in kralji ostali stoodstotni v gosteh?

Po sredini zmagi v Torontu (4:1), Anžeta Kopitarja in njegove Los Angeles Kings v petek zjutraj po slovenskem času čaka še eno gostovanje v Kanadi. Ustavili se bodo pri Ottawa Senators, trenutno tretji najslabši ekipi vzhodne konference v ligi NHL. LA Kings so peti na zahodu, v Ottawi pa lovijo svojo šesto zmago v sezoni, na gostovanjih pa letos sploh še niso izgubili.

Anžetu Kopitarju in njegovim kraljem gre v tej sezoni hokejske lige NHL odlično od rok, po devetih tekmah imajo na računu pet zmag in štiri poraze, od teh so dva doživeli šele po podaljšku oziroma kazenskih strelih, zato z 12 osvojenimi točkami trenutno zasedajo visoko peto mesto na lestvici zahodne konference.

V četrtek zjutraj so s 4:1 premagali Toronto Maple Leafs, moštvo, ki na vzhodu zaseda sedmo mesto, vsaj na papirju bi morala biti zato Ottawa za kralje še lažji zalogaj. A papir prenese vse. Senatorji so konec oktobra z zmago v Pittsburghu (5:2) prekinili tri tekme trajajoč črn niz in upajo, da so s tem začeli zmagovitega.

Na domačem ledu bodo vsekakor zahteven tekmec, čeprav so v Ottawi kralji nazadnje slavili kar s 5:2. To je bilo 7. decembra lani, Kopitar pa je tisti zmagi prispeval tri podaje. LA Kings gre na roko tudi podatek, da v tej sezoni na gostovanju sploh še niso izgubili.

Po gostovanju v Ottawi se kralji vračajo v ZDA, v nedeljo zjutraj po slovenskem času se bodo ustavili prit Philadelphia Flyers, v četrtek jih čaka še gostovanje pri prvakih v Las Vegasu, naslednjo domačo tekmo pa bodo odigrali v petek, 10. novembra, ko bodo v Crypto.com Areni gostili Pittsburgh Penguins.

Liga NHL, 2. november:

Lestvica:

